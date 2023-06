La Saline les Hauts : les jeunes joueurs saint-paulois rencontrent des professionnels du ballon rond

Sept équipes d'apprentis joueurs de foot de la ville de Saint-Paul ont rencontré des professionnels du ballon au stade Souprayenmestry à La Saline les Hauts le mercredi 7 juin 2023. Parmi eux, Kadidiatou Diani, meilleure buteuse du Championnat de France et qualifiée pour la Coupe du Monde de football féminin en juillet. Ludovic Ajorque, attaquant au FSV Mayence en Allemagne et Fabrice Abriel, entraîneur du FC Fleury 91, étaient également présents. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Ce mercredi 7 juin a été une journée pleine d’émotions pour les jeunes joueurs de football de Saint-Paul. Sept équipes d’apprentis footballeurs ont eu la chance de rencontrer trois joueurs de football professionnels au stade Souprayenmestry à La Saline les Hauts.

Cela a été rendu possible grâce à l’opération “Foot en VIM : Very Important Marmailles” initiée et portée par l’association 1000 sourires. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin et l’élu Dominique Virama-Coutaye étaient également présents lors de cette rencontre qui s’avère inoubliable.

L’un des moments forts de cet après-midi a été la présence de Kadidiatou Diani, meilleure buteuse du Championnat de France. Qualifiée pour la Coupe du Monde de football féminin en juillet, elle met en avant le football féminin et a certainement transmis de belles valeurs, telles que la motivation et le dépassement de soi, aux jeunes joueuses saint-pauloises.

Sur le terrain, les Réunionnais Ludovic Ajorque, attaquant au FSV Mayence en Allemagne, ainsi que Fabrice Abriel, entraîneur du FC Fleury 91, étaient également présents.

Avant de fouler la pelouse, les professionnels ont commencé par immortaliser ce moment en prenant des photos avec les sept équipes, puis ils ont partagé un moment sportif. C’était l’occasion pour eux d’échanger des techniques, mais aussi de répondre aux différentes questions des joueurs qu’ils admirent.

Cet événement, sans aucun doute, restera gravé dans les esprits de nos joueurs de football.