La Saline : un bus itinérant pour les tout-petits

Le baby bus itinérant est arrivé à Saint-Paul depuis le 6 février 2023. Ce projet impulsé par l'association Babyland et soutenu par la Caisse des allocations familiales (CAF) permet de proposer un accueil aux enfants âgés de 5 mois à 5 ans vivant dans des les hauts. Des ateliers de parentalité sont également proposés aux familles. En ce vendredi 5 mai, le dispositif a été inauguré à la Case Citerne Trousaille de La Saline. (Photo KS imazpress)

" Il y avait vraiment une demande. Il fallait aller dans les territoires reculés et apporter un mode de garde adapté aux familles" a affirmé Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul lors de cette inauguration.

La crèche itinérante fonctionne quatre jours par semaine du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 à l'exception du mercredi. Elle permet d'accueillir chaque jour une douzaine d'enfants dans plusieurs locaux mis à disposition de l'association Babyland par la ville de Saint-Paul. La Case Citerne Trousaille en fait partie.

- Créer un espace de socialisation pour les enfants -

Le principe est simple, chaque jour, le baby bus arrive sur l'un des trois sites (Case Citerne trousaille, maison des associations du Guillaume ou Case de Saint-Gilles les hauts) équipé de tout le matériel nécessaire pour créer une crèche éphémère. Jeux, lits pour la sieste, repas seront stockés dans le véhicule doté d'une cuisine, d'une table de change et du wifi.

Les parents peuvent ainsi déposer leurs enfants de manière occasionnelle ou régulière près de chez eux. Un soulagement pour Marina qui est heureuse de pouvoir profiter du dispositif depuis trois semaines.

"Depuis sa naissance ma fille était tout le temps avec moi ce qui ne me laissait pas le temps de travailler ou prendre du temps pour moi. Aujourd'hui je souffle. Ma fille est très bien au baby bus, elle s'est développée et se débrouille beaucoup plus seule. Par exemple, à la maison je ne la laissais pas manger sans mon aide mais à la crèche elle a pu l'expérimenter. Je me suis rendue compte qu'elle en avait besoin" explique la jeune maman.

Pour Frédéric Turblin, directeur de la CAF de La Réunion, cette solution innovante est également une opportunité pour les enfants des écarts de se sociabiliser. " On sait que les crèches sont surtout dans les bas. Ce baby bus permet d'aller au plus près des familles dont les enfants ne fréquentent en général pas les structures d'accueil" explique-t-il.

"Au-delà de la garde et de la socialisation des enfants il y a aussi la parentalité et l'accompagnement des parents sur la voie de l'insertion" précise Emmanuel Séraphin.

- Accompagner les parents –

Ce nouveau mode d'accueil innovant souhaite également garantir l'accès au droit. Ainsi, les parents pourront d'un côté déposer leur enfant et de l'autre faire leurs démarches administratives ou leur recherche d'emploi accompagnés de professionnels de la Caf, de Pôle emploi ou encore de la Caisse réunionnaise complémentaire. Des ateliers de soutien à la parentalité sont également proposés.

Le baby bus itinérant de Saint-Paul est déjà complet et profite à plus de 20 familles des hauts de la Saline et Saint-Gilles. Le projet globale de l'association Babyland présenté à la Caf comprend la mise en place de 10 baby bus comme celui-ci sur tout le territoire.

À Salazie, le dispositif fait ses preuves depuis 2017. Deux à trois baby bus tournent également à Saint-Joseph. Les autres sont en attente de preneurs et devraient arriver prochainement à Cilaos, dans les écarts de Saint-Louis ou encore de Saint-Denis.

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com