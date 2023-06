La semaine de la musique s'invite au Tampon

Cette année pour la fête de la musique, Le Tampon ne se contente pas d'une seule soirée de concerts. Du 17 au 24 juin, une semaine entière est organisée avec de nombreuses animations. Au programme : anniversaire de Baster, maloya, chorale, théâtre ou encore fabrication d’instruments. (Photo Maloya 20 décembre photo RB imazpress)

Dès ce week-end, le programme sera chargé en animations au Tampon pour célébrer la musique.

Ce samedi 17 juin, le quartier des Araucarias accueillera le premier concert anniversaire de Baster de cette semaine de la musique à 14h. Rebelote au plateau noir du Piton Hyacinthe le lendemain pour célébrer les 40 ans du groupe à la même heure.

Ce même dimanche, l'école de musique la fami school se chargera de mettre l'ambiance à Pont d'Yves devant la marie annexe dès 15h suivi de Nell, Léa et Maud, des finalistes du concours de chant tamponnais top 5. L'après-midi se terminera avec les musiciens d'Ousanousava.

Le 21 juin, jour officiel de fête de la musique, une chorale et un théâtre d'impro s'installeront à 10h dans le parc Jean de Cambiaire. Des ateliers fabrications d'instruments et activités créatives et manuelles seront aussi proposés. Tout au long de l'après-midi, les concerts se succèderont avec entre autres du blues et du sega.

Enfin, le samedi 24 juin, pour la dernière journée de cette semaine 100% musique, un ron maloya s'organisera à Trois-Mares place de la mairie. Du côté du terrain de sport du Petit Tampon, plusieurs concerts feront danser les visiteurs de 13h à 15h30.

Le programme complet ci-dessous.

Les Araucarias, le 17 juin à 14h00

• Concert anniversaire de Baster (40 ans)

Le Piton Hyacinthe : le plateau noir (près du CASES), le 18 juin à 14h00

• Concert anniversaire de Baster

Pont d’Yves (devant la mairie annexe), le 18 juin de 15h00 à 17h00

• École de music la fami school

• Nell, Léa, Maud du top 5 Tamponnais

• Clôture : Ousanousava

Parc Jean De Cambiaire le 21 juin

• 10h00 : Chorale, Théâtre d’impro

• 11h00 : Granper Kal (blues)

• Fabrication d’instruments et activités créatives et manuelles pour les marmailles

• 13h30 : Gaijin & Anaike (sega)

• 14h00 à 14h45 : Concert Tizak Music

• 15h30 : Raynaud Sadon

• 15h45 : Kaliko

• 16h00 : Émilie Maillot en concert à l’espace Kabar de la médiathèque

Trois-Mares place la mairie le 24 juin de 10h00 à 16h00

• Rant dan ron maloya : Maloya Krazé Pilé dan Trwa Mar

Petit Tampon terrain de sport le 24 juin : de 13h00 à 15h30

• 13h00 : Barbuche

• 13h30 : Sayven

• 14h00 : Olivier Brique

• 14h30 : J.Roland Miquel

• 15h00 : Missty

• 14h00 à 15h30 : Espace Kabar/ Médiathèque centre-ville DJ Titote

