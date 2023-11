Plateau Caillou : de nouveaux plateaux techniques pour le lycée hôtelier Christian Antou

Les nouveaux plateaux techniques du lycée hôtelier Christian Antou à Plateau Caillou (Saint-Paul). L'établissement scolaire est maintenant doté de deux cuisines dont une dédiée au snacking et à la brasserie et un restaurant d’application. Céline Sitouze, vice-présidente de la Région Réunion, a assisté à l'inauguration. Nous publions ci-dessous le communiqué de la collectivité régionale (Photo Région)

Ce sont trois plateaux techniques qui ont été inaugurés ce jour : deux cuisines dont une dédiée au snacking et à la brasserie et un restaurant d’application. Ainsi, les jeunes lycéens pourront apprendre les gestes techniques spécifiques et partager leurs confections au grand public dans le restaurant d’application.

Voici l'intervention de Céline Sitouze, Vice-Présidente de la Région : "ces équipements démontrent l’engagement de la Région Réunion pour permettre aux jeunes Réunionnais.e.s de réussir leur scolarité, en vue de réussir leur vie.

Pas moins de 32 millions d’euros ont été investis dans cet établissement pour faire en sorte que toute l’équipe pédagogique ait de meilleures conditions de travail et pour que nos jeunes aient les meilleures conditions d’apprentissage.

Il est essentiel, sur une île comme la nôtre où le tourisme fait partie des secteurs économiques les plus importants du développement de notre territoire, que nous ayons des équipements en terme d’éducation et de formation qui soient à la hauteur pour permettre à ce secteur économique de se développer comme il se doit. Il en va du bon vivre-ensemble à La Réunion.

Si nous donnons les bonnes formations dans des endroits adaptés, nous produirons de la richesse et notre population pourra vivre de façon décente.

Nous sommes à vos côtés et nous avons l’intention d’accompagner encore plus tous les lycées d’enseignement professionnel. C’est dans cette volonté que nous avons décidé de prendre en charge, pour les élèves en lycée professionnel, le premier équipement de la 1ere année Bac pro ou CAP afin de soulager les familles. Notre volonté est de tout faire pour que nos jeunes viennent et se sentent bien dans leur lycée"