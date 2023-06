Ce vendredi 16 juin 2023 au Bas de la Rivière, l’association "la Confrérie des gens de la mer" et Commission régionale d’archéologie FFESSM s’associe pour faire découvrir aux passionnés d’histoire et aux curieux, les coulisses du patrimoine réunionnais et de l’avancée des recherches archéologiques. De 10h à 18h des Randonnées d’archéologie maritime, projections et expositions animeront cette journée historique. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: ville de Saint-Denis)

Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou entre amis, la Ville de Saint-Denis célèbre la Journée Européenne de l’Archéologie ce vendredi 16 juin 2023 de 10h à 18h au Bas de la Rivière.

Venez donc découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique avec l’association "La Confrérie des gens de la mer", qui valorise le richesse maritime de La Réunion, et la Commission régionale d’archéologie FFESSM le 16 juin 2023 dans le quartier du Bas de la Rivière, de 10h à 18h :

- À 10h et à 13h :

Visites guidées (Ouvertes à tous) - Randonnées d’archéologie maritime avec un parcours qui commencera à l’embouchure de la rivière Saint-Denis pour aller vers le bassin du Barachois. Cette exploration permettra de lire les plans réalisés au XIXeme siècle et de les lier aux implantations des anciennes marines. Cette visite d’interprétation permettra de lire les restes patrimoniaux encore visibles aujourd’hui. Ces escapades culturelles seront animées par Laurent Hoarau.

- De 13h à 15h :

Différentes projections auront lieu autour de l’archéologie marine et sous-marine, notamment trois sujets : L'opération archéologique de la marine Richard du Butor, les campagnes de prospection archéologiques sous-marine et la projection "Le temps d'une carte postale".

- De 13h à 17h :

Exposition "Les vestiges oubliés " qui présentera une sélection de vestiges archéologiques observés sur le littoral au fil des années.

- De 17h à 18h :

Conférence/randonné d’archéologie maritime qui portera sur le thème "Marine et barachois" animée par Laurent Hoarau.

• Journée Européenne de l’Archéologie dans le Bas de la Rivière - Vendredi 16 juin 2017 à partir de 10h