Ce mercredi 21 juin 2023 marquera le lancement de la fête de la musique à Saint-Denis. Cette 41ème édition mettra l’accent sur l’intergénérationnalité. Un thème qui rendra hommage à la diversité des différentes générations et qui par ailleurs rassemblera les personnes de tout âge, origine et horizon en un seul et même événement. Si jusqu’à présent la programmation est tenue secrète, la ville assure des festivités animées par 1000 artistes. Plus d'informations à venir