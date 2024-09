La ville de Saint-Denis organise des dons du sang

Santé et partage

Le 25 septembre 2024 aura lieu une collecte de don du sang organisé par la ville de Saint-Denis sur le parking de la médiathèque François Mitterrand de 09h à 15h afin de pouvoir sauver d'autres vies. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Près de 10.000 personnes se font soigner grâce à cette initiative à la Réunion. Cette collecte est ouverte à tous. Il reste encore quelques places, alors n’hésitez plus, on compte sur vous ! N’oubliez pas qu’un seul don peut sauver trois vies ! Et des vies à sauver il y en a.

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang, mais le port du masque reste vivement conseillé.

Prenez RDV dès à présent pour cette collecte par téléphone au 0262 90 53 92 ou 0262 90 53 07 ou directement sur ce lien