Saint-Denis : la grande course du relai sportif revient en centre-ville

Le dimanche 6 octobre 2024, se tiendra le relai de Saint-Denis où l'esprit d'équipe et la convivialité seront à l'honneur. Nous publions le post ci-dessous (Photo: www.imazpress.com)

Le dimanche 6 octobre, préparez-vous à vivre un moment sportif unique en plein cœur du centre-ville. Rejoignez la grande course du Relais de Saint-Denis sur un parcours de 6 km.

Formez votre équipe de 10 relayeurs et venez partager cette expérience collective dans une ambiance festive et dynamique. Que vous soyez entre amis, collègues ou en famille, ce relais est l’occasion idéale de vous dépasser ensemble et de créer des souvenirs inoubliables

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre. Ne tardez pas à vous inscrire pour participer à cet événement incontournable. Les inscription et règlement sont sur ce site.