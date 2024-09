Ce samedi 7 septembre 2024, la ville de Saint-Denis organise une randonnée culturelle sur le thème du cimetière de l’Est de 14h30 à 15h30, afin de découvrir ce que cachent les rues et bâtiments de la commune. Nous publions le post ci-dessous (Photo: Saint-Denis )

Partez à l'aventure de l’histoire Dionysienne avec Rando Culture, c’est un circuit pour ce mois de Septembre afin découvrir une partie de l'histoire reunionnaise.

Cette rando unique sera sur le thème du cimetière de l’Est. Les cimetières sont un héritage culturel important, reflétant les identités des communautés locales. Ils révèlent l'histoire et les liens sociaux, mettant en lumière l'ancestralité et l'histoire généalogique des familles réunionnaises à travers une visite guidée. Ces randonnées seront accompagnées d'un guide et vous transporteront à Saint-Denis et son histoire.

Le point départ se situera au Parking Ouest du cimetière

Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant au 06 92 39 93 85 ou par ce mail. Dêpechez-vous il n'y aura que 20 places de disponibles