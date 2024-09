La ville de Saint-Denis rend hommage aux agents retraités

Ce mercredi 4 septembre 2024, la Ville de Saint-Denis a rendu hommage à ses agents retraités qui ont contribué à l'évolution du chef-lieu. Nous publions le post ci-dessous (Photo : La ville de Saint-Denis )

La ville de Saint-Denis a rendu hommage à ses agents lors de la traditionnelle cérémonie des retraités. Pendant toutes ces années, ces femmes et ces hommes ont contribué à l’évolution du chef-lieu, à bâtir ses fondations pour les générations futures.

Grâce à leur travail et leur engagement, Saint-Denis continue de grandir et de prospérer. Aujourd'hui, il est temps pour eux de prendre une retraite bien méritée. Une nouvelle vie s'ouvre à eux, plus proche de leur famille, et pleine de nouvelles opportunités.

C’était un honneur pour la Ville d’avoir travaillé avec ses agents qui ont su laisser leur empreinte à Saint-Denis.

"C’est une nouvelle vie qui s’ouvre à vous maintenant, de nouvelles activités vous attendent. Un temps nouveau pour prendre soin de vous" a souligné la Maire, Éricka Bareigts.