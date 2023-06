La Ville de Saint-Denis reçoit trois députés européens

Ericka Bareigts, a reçu trois députés européens ce vendredi 9 juin 2023 à la mairie de Saint-Denis. Eider Gardiazabal, membre du Parti socialiste espagnol, Margarida Marques, représente du Portugal, et Pierre Larrouturou membre du parti "nouvelle Donne". Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre : la sécurité alimentaire, le pouvoir d’achat, le réchauffement climatique ou encore la montée des eaux. Ils ont également pu visualiser l’aboutissement de différents projets grâce aux fonds européens. Ci-dessus le communiqué (Photo: ville de Saint-Denis)

Ce fut un échange très court, mais au cours duquel des dossiers importants pour les Réunionnais ont pu être abordés. "Nous avons également parlé de la vision que nous avons nous sur le développement de la Réunion ; une vision trop européenocentrée car on peut être Européen continental et Européen dans l’Océan Indien, il faut juste changer les regards et l’approche, et avoir des relations plus intenses avec les pays de la zone sur des sujets aussi bien économiques que culturels", explique la maire.

Ensemble, ils ont également parler des jeunes, "la chance de la Réunion" et ainsi de l’Ecole du Bonheur, mais aussi des sujets qui concernent la sécurité alimentaire, le pouvoir d’achat, le réchauffement climatique ou encore la montées des eaux. Le but de ces échanges est notamment de trouver des terrains d’entente, des solutions et ainsi plus d’argent pour plus de protection de nos Réunionnais.

"Le développement actuel de la Réunion se fait grâce à l’Europe, donc pour l’avenir ce sera la même chose", conclut Ericka Bareigts.