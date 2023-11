Saint-Paul inaugure ses terrains de padel sur le front de mer

Deux nouveaux terrains de padel municipaux ont été inaugurés ce mercredi 8 novembre 2023 au club de tennis de la baie sur le front de mer de Saint-Paul. Un sport entre le tennis, le squash et le beach tennis, qui séduit de plus en plus d'adeptes ces dernières années. (Photo : www.imazpress.com)

"Le padel est un mélange entre tennis, squash et beach tennis", explique sur place Jimmy Varbard, vice-président du club de la baie.

"Ça se joue avec un filet de tennis, pratiquement à la même hauteur, on utilise une petite raquette en carbone comme au beach tennis et on peut jouer la vitre, sur un demi-terrain de tennis, comme au squash" ajoute-t-il.

Et ce sport est en plein essor.

- Un mélange entre tennis, squash et beach tennis qui cartonne -

"On m’a expliqué que ça cartonnait alors mes services ont lancé la réflexion", confirme Emmanuel Séraphin, le maire de Saint-Paul.

Les travaux ont commencé en septembre 2022 pour un budget total de 225.000 euros. "Je suis fière d’inaugurer aujourd’hui le troisième padel municipal de la Réunion", ajoute l’édile. Une inauguration plus tardive que prévu.

"Si le tapis synthétique est mal posé, il n’y pas de padel et l’entreprise s’était trompée. On a dû l’enlever et tout recommencer ", regrette le maire en montrant le sol bleu des terrains.

- Déjà des champions -

Sur ce terrain, les membres du club ainsi qu’un public scolaire pourra découvrir ou s’entraîner au padel.

"Le sport est vecteur d’insertion et la particularité de ce club est que c’est un endroit où chacun a sa place", se félicite Emmanuel Séraphin. "À nous d’accompagner pour que le sport soit vecteur d’inclusion et aussi pouvoir offrir des opportunités à nos jeunes" poursuit-il.

D’ailleurs, le club compte déjà des champions, comme Eva Leroch, qui a participé aux championnats de France en 2018.

pk/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com