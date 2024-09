La ville de Saint-Paul organise une journée porte ouverte sur le roller et le hockey

Le samedi 7 septembre 2024, la ville de Saint-Paul et le SPRC Saint-Paul Roller Club organisent une journée porte ouverte et invitent les réunionnais et réunionnaises à venir tester gratuitement les plaisirs du roller et du hockey. Nous publions le post ci-dessous (Photo: www.imazpress.com )

Ce samedi 7 septembre, de 13h à 18h au terrain Sabiani pour une ambiance top, la journée porte ouverte accueille les pros et les débutants au roller et au hockey, il y en aura pour tous les goûts et des coachs passionnés seront là pour vous guider à votre rythme. Venez seul, en famille ou entre amis, pour partager un moment de sport, de convivialité et de bonne humeur.

Au programme : initiation au roller et au roller hockey, démonstrations impressionnantes des équipes de compétition, jeux et animations pour petits et grands (slaloms, relais, tirs au but, etc.)

