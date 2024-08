Saint-Pierre : une journée d'animation pour petits et grands

Ce samedi 31 août 2024, le Club Domino lé Margoz organise à la case Croix Jubilé à Terre Sainte un tournoi de domino et des animations de quartier de 08h30 à 17h30. Le but étant de rassembler les petits et les grands et de favoriser l'entraide entre tous. Nous publions le post ci-dessous. (Photo Dominos photo RB imazpress)

Autal Cédric responsable de l'évènement souhaite un bon déroulement de cette journée. En partenariat avec le contrat de ville et les bailleurs sociaux (SIDR), cette journée d’animation a pour but d’instaurer une dynamique de quartier et de renforcer le lien social entre générations.

Au programme : boxe, danse, jeux de société, plateau artistique et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations contacter ce mail