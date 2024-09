Le Port : Karavan sak i aid fait un arrêt sur la place des Cheminot

La Karavan sak i aid du Gipsap (Groupement d’intérêt public des services à la personne du Conseil Départemental) fera une halte sur la place des Cheminots au Port ce mercredi 4 septembre 2024 de 9h à 12h.Le public pourra se renseigner et être conseiller "sur les aides, les services et les structures adaptés aux besoins des aidants familiaux et à ceux de leurs proches" informe la commune du Port dans le post que nous publions ci-dessous (Photo: Département de la réunion)

Pour plus d’informations contacter le Gipsap au 0692 33 65 37.