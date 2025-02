La ville du Port intensifie les parcours artistiques et culturels pour la réussite des Portois

La ville du Port réaffirme son engagement en faveur de l'accès à l'art et à la culture pour tous les jeunes, y compris ceux qui sont en situation de handicap, notamment à travers le Contrat Local d'Éducation Artistique (CLEA). Ce dispositif vise à structurer un parcours culturel cohérent de la maternelle au lycée, permettant aux élèves de découvrir diverses pratiques artistiques. Ce mardi 18 février 2025, le comité de pilotage du CLEA s'est réuni sous la présidence de Annick Le Toullec, première adjointe au maire. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : ville du Port).

L'élue a rappelé l'objectif principal du CLEA. Renforcer l'accès à la culture en diversifiant les parcours artistiques pour favoriser la réussite éducative. "Dans ce contexte, la municipalité s’évertue à rendre les lieux culturels accessibles à tous et ainsi contribuer à l’épanouissement humain" a-t-elle fait ressortir.

Pour l'année scolaire 2024-2025, pas moins de 6 parcours artistiques sont proposés (chant/musique, arts plastiques, danse, cinéma/audiovisuel). Avec 30 actions déployées, ce sont 5.200 enfants et jeunes qui bénéficient des initiatives.

La ville du Port veut aller encore plus loin en consolidant le développement des Parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) en faveur des maternelles et en apportant une continuité entre les temps scolaire et extrascolaire notamment en faveur des adolescents.

Les actions LÉO (Lecture, Écriture, Oralité), en lien avec le programme "100% lecteur" de la Cité Éducative, continueront d'être renforcées. L'éducation musicale sera aussi à l'honneur avec le projet Groove Dann’ Port, qui vise à développer la pratique musicale dans les écoles et les quartiers. En arts plastiques, l'offre s'appuiera sur les dispositifs micro-folies et ville musée ainsi que sur les ateliers des structures culturelles locales. Enfin, l'éducation à l'image sera consolidée en élémentaire pour structurer une offre cinéma et audiovisuelle adaptée.