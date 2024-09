La ville du Port organise des soldes en musique

Du samedi 7 septembre jusqu'au 4 octobre 2024, la ville du Port et l'association des commerçants du Port décident d'organiser les soldes avec des réductions plus incroyables les unes que les autres et tout cela en musique. Nous publions le post ci-dessous (Photo: www.imazpress.com)

Les boutiques du Port à l’heure des soldes au sein du centre-ville à partir du samedi 7 septembre dans une ambiance festive et musicale avec DJ D-Lisha et DJ Nicky Larson. Sans oublier la nocturne de prévue le vendredi 6 septembre, de 18h à 21h.

Profitez des soldes pour demander votre carte de fidélité ou bien de l'utiliser chez vos commerçants.