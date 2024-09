Le Port : Frédérique Weigel et Jean-Marie Cadet grands gagnants du 10km nocturne

Frédérique Weigel et Jean-Marie Cadet sont les grands vainqueurs du 10 km nocturne qui a eu lieu au Port le samedi 7 septembre 2024. 500 coureurs ont pris le départ de la 19ème édition de cette course urbaine. Nous publions le communiqué de la commune portoise (Photo : Mairie du Port )

Les 10 km de la ville du Port ont attiré cette année près de 500 coureurs et ont été remportés chez les hommes par Jean-Marie Cadet en un peu plus de 33 minutes devant Attoumane Abdoul-Had, vainqueur en 2023. Chez les dames, victoire de Frédérique Weigel en 41 minutes lors de cette 19ème édition.

Le départ a été donné à 19h30 au Complexe Sportif municipal par Guy Pernic, l’adjoint au maire du Port, délégué aux Sports. La course organisée par l'OMS du Port avec le soutien de la Ville proposait aux coureurs de toute l’île un parcours dans les rues du Port ce samedi 7 septembre. Plusieurs catégories étaient au programme dont une course handisport.

Pour rappel, la circulation et le stationnement étaient interdits de 16h00 à 23h00, sur la rue des Sans Soucis, portion comprise entre les avenues Georges Politzer et Pasteur. La circulation s'est faite en sens unique sur la rue Léon de Lépervanche, portion comprise entre les rues Sadi Carnot et Mahé de Labourdonnais.