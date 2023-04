Le Port décidément ville du vélo ce week-en avec la Coupe régionale de BMX le dimanche 30 avril et le Grand Prix de la ville du Port ce lundi 1er mai. Départ de la course principale du Grand Prix sur l’avenue de la Commune de Paris à 13h30 (les autres courses se déroulent le matin). Au menu : 112 km soit 40 tours entre les ronds-points Titan et de la Glacière. L’arrivée sera jugée sur l’avenue de la Commune de Paris.