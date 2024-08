La ville du Tampon s'engage en faveur de l'agriculture péi

Entre fête de la pomme de terre et fête des agrumes

Ce week-end du 3 et 4 août 2024, s'est tenu au Tampon, la fête de la pomme de terre. Au total, 57 tonnes ont été écoulées lors de l'édition 2024. Le week-end précédent, c'est la fête des agrumes qui a rassemblé les réunionnais. Par ces manifestations agricoles, la ville du Tampon souhaite soutenir, valoriser et faire rayonner le savoir-faire de ses agriculteurs. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Le Tampon)

Le Tampon est historiquement connue comme étant le grenier de l'agriculture Réunionnaise. Une agriculture dont elle est fière et qui se veut dynamique, diversifiée, s'inscrivant sur la route de l'autonomie alimentaire.

Aujourd'hui, la pomme de terre péi représente 30% de la consommation de pomme de terre à la Réunion. Elle peut se conserver 3 mois a l'abri de la lumière.

52 tonnes de pommes de terres écoulées en un week-end en 2023 lors de la Fête de la pomme de terre, et ce ne sont pas moins de 57 tonnes qui ont été écoulées lors de l'édition 2024.

26 tonnes d'agrumes ont également été écoulées en un week-end (27-28/07) cette année, lors de la Fête des agrumes.

Soutenir l'agriculture locale et les agriculteurs est primordial pour mettre en avant la richesse de notre territoire.

A nouveau, le maire du Tampon Patrice Thien Ah Koon et le Conseil municipal remercient les Réunionnais pour leur engouement sur les manifestations qui ont pour but de soutenir nos agriculteurs et leur précieux savoir-faire.