Laurent Pantaléon 100% talent péi !

À Saint-Denis, les talents ne manquent pas. S’ils savent briller ici à La Réunion, ils montrent qu'ils peuvent aussi le faire sur la scène mondiale (Photo : www.imazpress.com)

La ville de Saint-Denis est fière et honorée d’avoir soutenu le parcours de Laurent Pantaléon, ce réalisateur Dionysien, dont le talent a une nouvelle fois été reconnu à l’échelle internationale. Son film documentaire « Garanti 100% Kreol » a été sélectionné pour être présenté à l’International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), l’un des plus prestigieux festivals de films documentaires au monde.

Cette sélection est une grande fierté pour toute La Réunion, et particulièrement pour la cité dionysienne, dont il est originaire. Son œuvre, qui met en valeur la culture et l’identité créoles, fait écho bien au-delà de nos frontières. Elle symbolise l’excellence dionysienne et montre que nos talents locaux peuvent, eux aussi, se hisser au rang des plus grands sur la scène internationale. Pur produit du quartier de La Source, Laurent Pantaléon, qui a fait ses premiers pas en photographie, n’en est pas à son premier succès. “Babasifon”, “Gromonmon”,

“Cochon à l’Île de La Réunion”... On peut également citer son troisième court-métrage “Mada où l’histoire du premier homme”, ou “Santyé Papangèr”, sorti en 2020. Dernièrement, c’est chez Archipels, qu’il s’est démarqué en co-réalisant un documentaire sur le Moring. À travers son approche profondément humaniste, il met en lumière les femmes et les hommes qui incarnent le cœur de notre territoire. C’est un cinéma qui parle des gens, de leurs histoires. Laurent Pantaléon filme ce qu’il connaît, de ce qu’il vit.

Saint-Denis, Ville d’art et d’histoire, met un point d’honneur à rendre la culture cinématographique accessible à tous. Cela se traduit notamment à travers des initiatives telles que Saint-Denis fait son cinéma, le festival Court derrière, Cine Court, Ciné Rétro, Komédi Da Kour, ou encore dernièrement, la projection gratuite des oeuvres originales Roméo et Juliette et Cendrillon, en collaboration avec l’Opéra de Paris.

Chaque année, Saint-Denis consacre un budget de plus de 725 000 € pour les associations culturelles, dont fait partie Laurent Pantaléon. Depuis 2011, nous avons eu à cœur de l’accompagner dans toutes ses aventures, et tout particulièrement l’an dernier, dans la production de son long-métrage documentaire « Garanti 100% Kréol ». Cette reconnaissance à l’IDFA confirme ainsi la stratégie politique culturelle de la Ville et nous encourage à poursuivre nos efforts pour offrir les clés nécessaires et faciliter l’émancipation et l’épanouissement de chacun.

Pour nous, à Saint-Denis, l’art est un excellent vecteur de partage et de rayonnement. À travers son talent, Laurent Pantaléon en est l’un des plus brillants ambassadeurs dionysiens, qu’il en soit remercié et félicité.