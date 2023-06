Sainte-Clotilde : un salon pour le trail et le vélo au parc des expositions

Le premier salon du trail, du vélo et du sport de l’océan Indien se tiendra au Parc des Expositions de la Nordev à Saint-Clotilde, du jeudi 22 juin au dimanche 25 juin 2023. Ouvert aux amateurs et aux sportifs confirmés, des conférences et des ateliers sur diverses thématiques seront au programme de cette première édition du salon. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs (Photo: rb/www.imazpress.com)

"Quelle que soit la discipline pratiquée, que nous soyons sportifs de haut niveau ou simples débutants, jeunes ou âgés, l’engouement pour le sport ne cesse de croître, car chacun sait que la santé n’a pas de prix.

C’est l’occasion unique de découvrir l’univers du trail, d’échanger sur une passion commune, de discuter avec les organisateurs d’événements assurant la promotion de leur course, ou encore d’obtenir des conseils personnalisés pour la mise en place d’un programme de sport spécifique adapté à chacun d’entre nous.

Des conférences et des ateliers sur divers thématiques seront également au programme de ce 1er Salon du Trail, du Vélo et du Sport de l’Océan Indien"