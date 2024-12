Le 20 Désanm à Saint-Denis : un travail mémoriel tout en musique

Dans le cadre des festivités de la fèt kaf 2024, la ville de Saint-Denis invite à participer à un moment fort de mémoire et de partage au jardin du Barachois tous les jours, de 10h à 18h. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

La ville invite à suspendre les noms des affranchis dionysiens. Depuis le 13 décembre, chaque citoyenne et chaque citoyen peut venir inscrire un geste symbolique dans l’histoire, en participant à l’installation des 11 333 noms d’esclaves affranchis en 1848. Cette œuvre collective, réalisée avec l’artiste Stéphanie Lebon, permet de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont marqué notre passé commun.

- Un Kabar exceptionnel avec des artistes mozambicains -

Chaque soir, de 18h à minuit, le Jardin du Barachois s’anime au rythme des Kabars, lieux d’échange et de communion. Aux côtés des artistes venus du Mozambique, ces soirées proposent ainsi une rencontre musicale et artistique unique, entre tradition maloya et influences africaines.