Le Bisik de Saint-Benoît partage son programme de l'année

C'est la fin des vacances pour le café-culturel de Saint-Benoît. L'établissement de production et de diffusion pluridisciplinaire de l'Est rouvre ses portes à partir du mois prochain avec un programme bien chargé. Nous vous relayons son communiqué (Photo : Le Bisik)

Et pour vous donner un avant-goût de la programmation du premier semestre vous trouverez ci-dessous le menu des soirée de Février à Juin 2024.

La Prog du Bisik

* Samedi 3 février : ouverture de saison et (K)ozé, la scène ouverte du Bisik

* Vendredi 9 février : Tiger Maloya & Tifrid Maloya

* Vendredi 16 février : Hélène Piris & Mlle Rouge

* Vendredi 23 février : Nikki Never Dies & Emma Di Orio

* Vendredi 1er mars : Forest Pooky & Squareduck

* Samedi 2 mars : (K)ozé, la scène ouverte du Bisik

* Vendredi 8 mars : Karolyn & Sabouk

* Mardi 12 mars : Exposition “Zoizos de mon île” Par Claire Mezailles - Rdutemps

* Vendredi 15 mars : Hors-Série Électropicales avec Labelle et Corvec

* Samedi 30 mars : Pix’L : salle Gramoun Lélé

* Vendredi 5 avril : Saint-John et Julia Drouot

* Samedi 6 avril : (K)ozé, la scène ouverte du Bisik

*Vendredi 12 avril : Batkaré & Emma Nona

* Mardi 16 avril : Judith, chansons intimes

* Vendredi 19 avril : Sol Rosa & Érika Lernot

* Vendredi 26 avril : Dréo & Fabio Marouvin Trio

* Vendredi 3 mai : Loks Myld & Sueilo

* Samedi 4 mai : (K)ozé, la scène ouverte du Bisik

* Vendredi 10 mai : Le Moonjor & Fayazer

* Vendredi 17 mai : Olivyé & Space Galvachers au Théâtre Les Bambous

* Vendredi 31 mai : Grén Sémé & ses invités : salle Gramoun Lélé

* Samedi 1er juin : (K)ozé, la scène ouverte du Bisik

* Vendredi 14 juin : AFTER SAKIFO

* Vendredi 21 juin : fét la mizik dan sin benwa

* Samedi 22 juin : L’ensemble National de Reggae (ENR) & Jad’