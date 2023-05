Le CHU remercie la Région Réunion pour son soutien

Ce jeudi 4 mai 2023, le CHU Nord Félix Guyon a reçu Céline Sitouze, vice-présidente de la Région Réunion. Le but de cette rencontre était, pour le CHU, de remercier la collectivité mais aussi de la Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (CCEE) et l’Association pour le développement des ressourceries, l’insertion et l’environnement. Le tout s'est déroulé dans le cadre de la participation des patients du service addictologie du CHU Nord au Pri Daniel Honoré. (Photos : sly/www.imazpress.com)

Céline Sitouze, vice présidente de la Région Réunion a réitéré son soutien et sa confiance au CHU de La Réunion concernant la lutte contre les addictions et notamment face à l'alcool, un "fléau" sur l'île : "nous devons garder en tête ce pour quoi nous sommes élus : faire avancer notre population dans le bon sens. Quand on voit le fléau de la consommation d’alcool à la Réunion, on doit se poser et prendre les mesures à mettre en place.

Ce que nous avons à coeur, à la collectivité, c’est que nous réunionnais, puissions exprimer notre humanité. Quand on est addicte, notre humanité est détruite. Nous devons être vigilants dans les politiques publiques et être en pointe sur notre petit territoire.

Cela commence dès le lycée avec les associations et autres organismes qui oeuvrent à la prévention contre l’alcool. Nous devons protéger notre population et nos enfants", a-t-elle déclaré. Regardez.

Un patient du service addictologie a également lu son texte en créole, dans le cadre du Pri Daniel Honoré, qui traite de l'addiction à l'alcool. Regardez.

