Le Conseil départemental célèbre l’année du Serpent de Bois

Le Conseil départemental de La Réunion a célébré, ce mercredi 5 février 2025, le Nouvel an chinois au Palais de la Source. Une soirée marquée par des échanges institutionnels et culturels, en présence du président du Département, Cyrille Melchior, de plusieurs élus et de représentants de la communauté chinoise. (Photo : Département de La Réunion)

Lors de son discours, le président du Département a formulé ses vœux pour cette année placée sous le signe du Serpent de Bois, symbole de sagesse et de transformation.

Il a souligné la place de la communauté chinoise dans le tissu réunionnais et annoncé un projet pédagogique permettant à des élèves du collège Terre Sainte de se rendre en Chine grâce au soutien du Département et du Consulat.

L’événement a réuni des personnalités institutionnelles, parmi lesquelles le Consul général de la Chine à La Réunion, Chen Xiaolei, le Consul général de l’Inde, Bhupendra Singh, ainsi que des représentants de diverses confessions réunis au sein du Groupe de dialogue inter-religieux.

- Une soirée animée -

La Fédération des associations chinoises de La Réunion, présidée par Daniel Thiaw Wing Kaï, était également présente.

La soirée a été rythmée par plusieurs animations, dont un hommage à Michel Chung-Poo-Lun, spécialiste de la mémoire réunionnaise, une conférence sur les symboles du Nouvel an chinois animée par l’auteure Kimli Fong Yang et une prestation de l’artiste Romain Huang.

Les traditionnelles danses du lion et du dragon, ainsi que des spectacles de chants, de danse et de kung-fu, ont ponctué l’événement dans un décor marqué par les lanternes rouges et les représentations du Serpent de Bois.

