Saint-Joseph : des rencontres Agrofert’îles au lycée agricole

Au lycée agricole de Saint-Joseph, se tiennent, ce jeudi 9 novembre 2023, les rencontres Agrofert’îles. "L’occasion pour le conseiller régional, Jean-Bernard Maratchia, de réaffirmer l’engagement de la Région Réunion pour la jeunesse réunionnaise et l’agriculture de notre île" indique la collectivité régionale dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Région Réunion)

Voici l'intervention de Jean-Bernard Maratchia : "la souveraineté alimentaire est plus que jamais une nécessité impérieuse pour notre île, qui se doit de trouver des solutions pour nourrir les Réunionnaises et les Réunionnais de demain. Cette nouvelle édition des Agrofert’îles junior permettra cette année à 700 apprenants de l’enseignement agricole d’aller à la rencontre des professionnels et de découvrir des innovations agricoles à travers des ateliers dédiés: l’élevage connecté, l’alimentation et les fourrages, le compostage, l’agroécologie, entre autres.

Choisir l’enseignement agricole, c’est opter pour un métier tourné vers l’avenir. Et en matière d’acquisition de compétences, la Région, que je représente aujourd’hui, finance la formation générale et professionnelle ouverte aux jeunes et aux adultes, pour les métiers agricoles et également la transformation agroalimentaire.

L’agriculture locale possède un potentiel de développement et de diversification important. En termes d’alimentation, elle couvre en moyenne 60 à 75 % des besoins de la population en produits frais (variable selon les filières). Les objectifs actés au sein du Plan régional de souveraineté alimentaire, signé le 10 octobre dernier, affichent l’ambition de produire davantage en volume et en diversité de variétés pour le marché local.

La Région a donc pris des engagements forts pour favoriser l’essor d’une agriculture locale forte et durable. Elle soutient les acteurs des filières de l’agro-alimentaire (qui représentent plus de 350 entreprises dans l’île).

Elle œuvre en faveur des leviers en soutien à notre production locale, et pilote la Nouvelle économie. Il s’agit d’une stratégie régionale dédiée aux filières économiques et à l’innovation. Les programmes FEDER, FEADER, FEAMPA et FSE sont mobilisés, de même que la contribution régionale en contrepartie, mais aussi en fonds propres"