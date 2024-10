Le Département a reçu l'Ambassadeur de France à Madagascar

Ce lundi 28 octobre 2024, le Vice-Président du Conseil Départemental, Gilles Hubert, a représenté le Président Cyrille Melchior à l'occasion d'un entretien avec l'Ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois en visite pour la première fois à La Réunion. L'occasion de renforcer les liens entre La Réunion et la grande île. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Le Département)

L'Ambassadeur a souligné la densité très forte des liens humains et culturels entre la France, et singulièrement La Réunion, et la Grande Ile. La priorité est d'accompagner Madagascar dans son développement en privilégiant des projets qui ont un impact direct auprès de la population malagasy.

M. Guillois a par ailleurs estimé que les actions portées par les collectivités françaises, dont le Département de La Réunion, s'inscrivent de façon très pertinente dans cette stratégie.

De son côté, M. Hubert a rappelé l'engagement du Département dans de nombreux projets avec Madagascar dans des domaines aussi variés que l'accès à l'eau, l'agriculture vivrière, l'éducation ou encore la santé.

En conclusion de cet entretien, les prochains rendez-vous marquants de la coopération dans la zone Océan Indien ont été évoqués : le Sommet des chefs d'État prévu à Nosy Be au cours du premier semestre 2025 ainsi que les Assises de la coopération décentralisée organisées par l'Ambassade de France à Madagascar.