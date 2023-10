Le Département accompagne les jeunes vers l’insertion

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a participé ce samedi 7 octobre à une journée de mobilisation des NEETS. Cet acronyme anglophone qui désigne les personnes qui ne sont ni scolarisés, ni en formation ni en emploi, concerne malheureusement 41.000 jeunes réunionnais, 26% des 15-29 ans. Nous relayons le communiqué du Département.

À Savanna (Saint-Paul), le Président du Département a pu découvrir les ateliers destinés à remobiliser les jeunes dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle. Des ateliers de confection de kayamb ou de vêtements, de peinture ou de tressage qui, tous, expérimentent de nouvelles formes de motivation des jeunes, notamment en créant une dynamique intergénérationnelle.

Si des jeunes faisaient découvrir leurs réalisations à d’autres jeunes, des seniors étaient ainsi également mobilisés sur les ateliers, une manière d’encourager le partage intergénérationnel. La manifestation était aussi l’occasion de présenter aux participants l’ensemble des dispositifs que leur proposent le Conseil départemental et Pôle emploi.

"La jeunesse réunionnaise a du talent. Il faut l’accompagner pour son épanouissement personnel et professionnel en l’aidant à se former, à travailler et à s’insérer", commente Cyrille Melchior.

Pour rappel, dans le cadre des priorités de la mandature, le Département a créé une direction consacrée à la Jeunesse, afin de mieux coordonner les réponses aux besoins en formation et en insertion des 175 000 Réunionnais âgés de 15 à 29 ans.

Cela a permis l’élaboration d’un plan d’actions départemental construit autour de trois axes prioritaires : faciliter l’accès des jeunes aux droits ; développer l’engagement des jeunes, notamment les liens entre pairs ou entre génération ; et valoriser les talents de la jeunesse.

"Nous voulons que la jeunesse réunionnaise puisse briller. C’est l’ambition que nous portons", conclut le Président du Département.