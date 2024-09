Le Département aménage un nouveau panorama sur la réserve naturelle de l’Etang Saint-Paul

Les conseillers départementaux Aurélien Centon et Jean-François Nativel ainsi que Cyrille Melchior, président du Département, ont inauguré le sentier immersif de la réserve naturelle nationale de l’Etang Saint-Paul, le mardi 17 septembre 2024. Ce projet a nécessité un investissement de deux millions d'euros. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo: Département )

Long de près de 600 mètres, ce parcours est un platelage de bois qui permet d’effectuer une boucle dans la réserve, à quelques encablures de la grande maison de savanna et quelques mètres au-dessus du sol, là où des viviers avaient été creusés dans la terre de la plus grande zone humide littorale protégée de la Réunion et des Mascareignes, désormais reconnue d’importante internationale RAMSAR (réserve naturel Etang de Saint-Paul ).

Ce sentier immersif, parsemé de panneaux explicatifs sur la faune et la flore de l’étang, est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le conseil départemental l’a aménagé en tant que propriétaire des terrains et gestionnaire des espaces naturels sensibles.

Cyrille Melchior, président du Département : "C’est un espace dédié au bien-être. Nous avons investi près de deux millions d’euros, avec le soutien de l’Europe, pour que cet espace remarquable, unique au monde, soit accessible aux familles et aux personnes à mobilité réduite. Tout cela a été fait dans le respect de la biodiversité. Je suis convaincu que ce sentier immersif saura renforcer encore davantage l’attractivité de la réserve, et permettre aux réunionnais de profiter d’un lieu calme et paisible, au cœur même de Saint-Paul, offrant un espace d’évasion et de respiration pour ceux qui le souhaitent."

De fait, Pascal Hoarau, directeur de la Réserve naturelle de l’Etang, assurait que l’aménagement du site avait déjà un effet sur les comportements des visiteurs, plus respectueux des lieux et plus conscients des conséquences des comportements de chacun, notamment sur la gestion des déchets.