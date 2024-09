Le Département annonce son programme pour les journées européennes du patrimoine

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024, le Département propose à la population un programme riche à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Entre visites guidées, expositions, et animations autour de des sites emblématiques, les musées Léon Dierx et Historique de Villèle ainsi que les Archives Départementales ouvrent leurs portes pour l'occasion. Une manière de découvrir ou redécouvrir le patrimoine culturel et naturel. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Léon Dierx)