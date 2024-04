Le Département aux côtés des entreprises qui s’engagent

Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, assistait ce jeudi 25 avril 2024 à une signature de convention de partenariat visant à renforcer la collaboration entre les acteurs économiques réunionnais en matière de sensibilisation, de formation, d'information et de soutien aux entreprises dans leurs efforts pour recruter. Outre le Préfet et la Région, étaient présents le Medef, la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, la CPME, la chambre de métiers et de l’artisanat ainsi que les entreprises signataires. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo : Conseil départemental)

La convention s’inscrit dans la mise en œuvre à l’échelle du territoire de la loi Plein emploi et du déploiement de France travail à La Réunion. L’une des ambitions est de renforcer le travail avec les entreprises afin d’améliorer l’offre et l’accompagnement à l’insertion des demandeurs d’emploi. La convention porte ainsi sur quatre axes.

Elle vise d’abord à améliorer la connaissance des offres de service respectives entre les partenaires signataires et France Travail.

Elle prévoit un meilleur accompagnement au recrutement des entreprises et la promotion des aides et mesures proposées par France Travail.

L’objectif est aussi d’anticiper des besoins les entreprises et de sécuriser des parcours professionnels via le maintien ou le développement des compétences des demandeurs d’emploi.

Le dernier axe porte sur la création d’une interconnexion entre les partenaires et France Travail : création d'une SI plateforme et d’un bouquet services adapté aux spécificités locales et aux besoins de l’ile de la Réunion.

Le Département, en tant qu’acteur majeur de l’insertion à La Réunion, notamment via son plan départemental d’insertion (PDI) 2022 – 2024, s’inscrit pleinement dans cette vision partenariale, comme l’a rappelé Cyrille Melchior : "La mise en œuvre du PDI nécessite le partenariat le plus large et appelle la mobilisation de toutes les énergies réunionnaises. Une énergie en particulier est au cœur même de la réussite de ce projet, celle du tissu entrepreneurial et de tous les acteurs de l’insertion par l’activité économique", a-t-il souligné.

Le Président du Département a également appelé les forces vives réunionnaises à "faire équipe", en posant les bases d’une nouvelle ambition visant bâtir une feuille de route collective pour les prochaines années, en cohérence avec les réalités du territoire, pour La Réunion et pour les Réunionnais.

Dharma Kuellean, directeur général de l’hôtel Radisson, à Saint-Denis, témoignait du soutien reçu de France Travail lors de l’ouverture de son établissement, permettant ainsi de contrer les effets des tensions rencontrées dans ce secteur économique. Il détaillait également les plans de formation mis en place grâce à ce partenariat avec l’établissement public.

"L’accès à la formation et à l’emploi, c’est un enjeu de cohésion sociale collective et un enjeu d’émancipation pour les personnes", concluait le préfet Jérôme Filippini avant de souligner le rôle du Département dans la mise en œuvre des politiques d’insertion.