Le Département célèbre 60 ans de relations franco-chinoises

Béatrice Sigismeau, vice-Présidente du Conseil départemental, qui représentait le Président Cyrille Melchior pour l’occasion, et Wang Xiangyang, Consul général de la République populaire de Chine, ont inauguré, le vendredi 3 mai 2024 à l’Hôtel du Département, l’exposition photographique "La beauté des basses lumières". Un vernissage qui lance les festivités organisées à l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, et auquel ont également participé le vice-Président Gilles Hubert, la Conseillère départementale Brigitte Absyte et les consuls d’Inde, de Maurice, d’Espagne et des Comores. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photos : Département)

Dans son allocution, Béatrice Sigismeau rappelait l’écho particulier de ces relations à La Réunion, où vit une importante diaspora chinoise. "Aujourd’hui, la diaspora chinoise est une composante à part entière et dynamique du melting-pot réunionnais, soulignait-elle ainsi. Son engagement est crucial sur tous les aspects de notre quotidien, contribuant à faire de La Réunion une terre de solidarité et de résilience."

La vice-Présidente du Département saluait également le rôle du consulat général de Chine, créé dans l’île en 2010, dans l’affermissement des liens fraternels entre les deux territoires, et dans la mise en place des bases de coopérations futures

"Ce 60ème anniversaire est l’occasion de prolonger le dialogue avec la République populaire de Chine et de tisser de nouveaux liens, continuait-elle. Le Département ambitionne de prendre pleinement part à ce projet, sur le plan de la coopération culturelle qui a historiquement été un levier majeur de travail entre notre île et la République populaire de Chine."

Wang Xiangyang rappelait, lui, que la France avait été la première puissance occidentale a établir des relations diplomatiques avec la Chine. "Les relations entre la Chine et la France se sont toujours développées de manière sereine et régulière, au bénéfice des deux pays, expliquait-il. Avec nos efforts conjoints, notre collaboration atteindra bientôt d’autres niveaux." Le Consul général de la République populaire de Chine louait ainsi les jumelages mis en place entre les communes réunionnaises et leurs homologues chinoises depuis l’ouverture du consulat à La Réunion.

L’exposition photographique "La beauté des basses lumières" est composée de 28 tableaux mettant en scène la vie quotidienne en Chine. Elle est visible dans le Hall du département jusqu’au 31 mai.