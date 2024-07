Le Département célèbre l'anniversaire de l'indépendance malgache

Ce mercredi 3 juillet 2024, le conseil départemental a fêté le 64ème anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Comme chaque année, le président Cyrille Melchior et les élus du Département, en partenariat avec le consulat de Madagascar ont convié les dirigeants d’associations représentant la communauté malagasy de La Réunion, à la célébration de cette fête, placées sous le signe de la joie et de la fraternité (Photo : Le Département)

Pierres précieuses, objets d’art, danse et musique… les emblèmes de Madagascar étaient réunis au Département ce 3 juillet 2024, l’occasion de fêter l’anniversaire de l’indépendance dans la grande île.

Accompagné de la Consule Yolande Razanamalala, des Conseillers départementaux ainsi que des représentants du groupe de dialogue inter-religieux ; Cyrille Melchior a pu visiter les différents stands et ateliers. L’occasion de découvrir l’artisanat à base de raphia et d’écorce de bananier ainsi que les ateliers de tressage traditionnel et d’initiation à la valiha, instrument de musique emblématique.

À travers notamment l’histoire d’Anne Mousse, considérée aujourd’hui comme la Grand-mère de tous les Réunionnais, Cyrille Melchior rappelle le lien étroit entre les deux îles. "Ce qui est important avant tout, c’est de souligner le lien solide qui unit les deux îles depuis toujours. Un pont solide qui existe encore entre La Réunion et Madagascar", a soutenu Cyrille Melchior en s’adressant aux membres de la communauté malagasy et dirigeants d’associations culturelles, sportives et humanitaires.



Ce dernier ajoute : "Le Département confirme son soutien aux projets humanitaires et solidaires menés en faveur des plus défavorisés à Madagascar, à l’instar des missions de l’association Médecins de l’océan Indien qui ont permis de réaliser des soins pour près de 500 000 malades".

La soirée s’est terminée aux rythmes de la musique et de la danse des "18 tribus", exécutée par les jeunes de l’AEMR (Association les étudiants Malagasy de l’Université de La Réunion). Avec la remise d’un cadeau au président du Département : un portrait fait-main par un jeune talentueux artiste dénommé Mahery.