Le Département célèbre les cinq ans de la SPL Edden

Ce jeudi 5 septembre 2024, Cyrille Melchior, président du Conseil départemental a célébré, à la Plaine-des-Cafres, les cinq ans d’existence de la SPL Edden (Ecologie et Développement Durable des Espaces Naturels). Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo: Département)

éNous avons eu raison de porter cette vision pour le territoire en faisant confiance à une structure innovante et exemplaire qui a su pleinement allier les nécessités de mise en œuvre des politiques publique et la nécessité de performance, de responsabilité et d’exemplaritéé.

Créée sur la conviction de la nécessité de doter le territoire d’un outil innovant alliant protection écologique, lutte antivectorielle, entretien et valorisation des espaces naturels, valorisation économique de produits à valeurs ajoutées en déployant une ingénierie d’insertion par l’activité permettant d’allier l’expertise et les besoins du territoire, la SPL Edden affiche en effet une éclatante réussite. Pas moins de 12 collectivités, en plus du Département, participent désormais à son actionnariat. Elle emploie 487 agents, dont 339 en contrat d’insertion, un chiffre qui met en lumière la politique d’insertion volontariste du Conseil départemental. En 2023, la SPL Edden a aussi réalisé un chiffre d’affaires supérieur à neuf millions d’euros.

Le Président, Cyrille Melchior a déclaré : "je veux souligner aussi tout le travail fait par les équipes, donnant à voir un engagement pour La Réunion, que ce soit en matière de sites et milieux naturels entretenus, du nombre d’intervention d’entretien et d’embellissement de parcs et jardins, d’actions de lutte antivectorielle, ou encore de récolte de sel au sein des salines de Saint-Leu".

Cet anniversaire a également été l’occasion pour les agents de la SPL de se réunir pour un moment convivial, notamment ponctué d’épreuves sportives.

Béatrice Sigismeau, Présidente de la SPL et vice-Présidente du Département : "c’est une journée de cohésion. La force de la SPL, c’est cette culture de la cohésion dans le portage de projet. C’est un moment fort. Les équipes ont pris de l’ampleur, nous agissons sur toute La Réunion , aussi bien pour des actions de lutte anti-vectorielle que sur des espaces naturels sensibles."