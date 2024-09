Le Département signe une convention financière de 1,5 millions d'euros supplémentaires avec le Sdis 974

Ce mercredi 4 septembre 2024, le Département en accord avec le Sdis 974 ont signé un avenant à la convention financière établie entre les deux parties. La collectivité, participant à l'origine à hauteur de 65,9 millions d'euros, atteint désormais les 67,4 millions d'euros. Une dotation qui est prévue pour la section "fonctionnement". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Le Département)

Ce mardi 3 septembre, un avenant à la convention financière 2024 du SDIS 974 (Service départemental d’incendie et de secours de La Réunion) a été signé par le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior et la Présidente du Conseil d’administration du SDIS Sophie Arzal. Cet accord fixe la participation de la Collectivité aux dépenses du SDIS pour l’exercice 2024. Suite à cet avenant, la dotation de la section "fonctionnement" s’élève désormais à 67,4 millions d’euros contre 65,9 millions d’euros initialement. La décision d’ajouter 1,5 millions d'euros supplémentaires a été prise lors de la Commission permanente du 19 juin 2024. La dotation pour la section "investissement" sera revue prochainement.

Pour Cyrille Melchior, "Cette signature illustre la volonté du Département à continuer de soutenir les personnels et les missions essentielles du SDIS. En renforçant notre soutien à travers ce complément budgétaire conséquent, nous donnons aux sapeurs-pompiers de la Réunion les moyens d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles, afin d’assurer un service performant et adapté aux besoins de la population en matière de sécurité et de protection civile".