Le Département : Cyrille Melchior salue l’engagement de Christine Torres

Ce mardi 3 septembre 2024, Cyrille Melchior, président du Département a rencontré la sous-préfète du Mans, Christine Torres. Une dernière poignée de main avec l'ancienne chargée de cohésion sociale et de la jeunesse du Préfet de La Réunion, avant de prendre ses nouvelles fonctions. Le président du Département salue son engagement pour le territoire réunionnais. Nous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : Le Département)

Christine Torres, sous-préfète en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse auprès du Préfet de la Réunion depuis 2022, est nommée secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, sous-préfète du Mans, conformément au décret du Président de la République en date du 10 juillet 2024. Avant son départ, elle a été reçue par le Président du Département Cyrille Melchior qui a salué "son engagement sans faille au cours de ces deux dernières années au service du territoire et des politiques publiques à La Réunion". Avant de souhaiter plein succès à la sous-préfète dans ses nouvelles fonctions, Cyrille Melchior n’a pas manqué de rappeler "les excellentes relations de travail (ndlr : avec Christine Torres) qui ont permis au Département de faire avancer les dossiers, notamment en matière de cohésion sociale et d’égalité des chances ainsi que dans les actions conduites pour promouvoir la réussite et l’insertion des jeunes à La Réunion".