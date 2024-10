Saint-Leu : inauguration de la "Roseraie Marie-Thérèse" et officialisation du label Mascarin

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a inauguré, le vendredi 25 octobre, la "Roseraie Marie-Thérèse" au jardin botanique de Mascarin qui est un un nouvel écrin aux roses Bourbon, à Saint-Leu. Une cérémonie couplée au dévoilement du nouveau label des lieux, Jardin botanique de France et des pays francophones, et à laquelle participaient le maire de Saint-Leu, Bruno Domen, celui des Avirons, Eric Ferrere, et la Conseillère départementale Isabelle Erudel. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. ( Photo : Le Département )

"Je suis fier de l’obtention de ce label, qui témoigne d’un travail de longue haleine débuté en 1987 avec la cession au Département de La Réunion de cet ancien domaine historique et agricole appartenant à la famille de Châteauvieux" expliquait Cyrille Melchior. Et de continuer : "C’est une première en outre-mer et aujourd’hui, Mascarin fait partie de la trentaine de jardins botaniques agréés, ce qui représente des avantages certains de reconnaissance et de progrès". Le Président du Conseil départemental citait ainsi le développement des compétences scientifiques, des échanges enrichissants sur la qualité de l’accueil des publics et le bénéfice d’un atout pour l’attractivité du patrimoine départemental.

La "Roseraie Marie-Thérèse", nouvelle collection botanique au cœur d’un jardin qui en compte déjà neuf, a été créée selon des objectifs scientifiques et esthétiques, et présente une collection unique : plus de 60 variétés du groupe des roses Bourbon créées de par le monde à partir d’un ancêtre commun : notre fameuse rose Edouard. Elle est dédiée à la mémoire de Marie-Thérèse de Châteauvieux, première femme à devenir maire à La Réunion, en 1965. "Mademoiselle" de Châteauvieux, fut aussi la dernière propriétaire privée du domaine de Mascarin.

Alors qu’il évoquait le souvenir des roses Edouard de sa grand-mère, Cyrille Melchior soulignait, surtout, les enjeux de la préservation des espèces indigènes et endémiques.