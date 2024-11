Le Département invite à rendre hommage aux travailleurs engagés

Le conseil départemental et le collectif pour la mémoire des engagés (Fédération tamoule de La Réunion, Fédération des associations chinoises de La Réunion, association Kafpab, associations Zangoun et Miaro) organisent, le lundi 11 novembre 2024, au Lazaret de la Grande-Chaloupe, une journée d’hommage aux travailleurs engagés. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Département )

"Cette cérémonie est importante à deux titres, déclarait le vice-président, Gilles Hubert, qui représentait le président, Cyrille Melchior lors de la conférence de presse de présentation de l’événement. Elle permet de garder vivace la flamme du souvenir, celle de la mémoire de l’engagisme, et est une belle célébration du bien vivre ensemble réunionnais. Elle donne à voir toute la richesse et la diversité de notre île métisse et la force de résilience de notre peuple qui a su, malgré la douleur et le déchirement, se souder autour des valeurs de solidarité et de bienveillance." Et de continuer : "Voilà La Réunion que nous voulons perpétuer. Cette Réunion que nous héritons de nos ancêtres est fragile, nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour qu’elle continue d’être".

Pour la fédération tamoule, Daniel Minienpoullé rappelait également que cet hommage commun donne du retentissement à ce que les différentes communautés cultuelles et culturelles de l’île pouvaient, auparavant, organiser de manière isolée. "Le Lazaret est un lieu ouvert à tous, commentait-il ainsi. Dans toutes les composantes de la société réunionnaise, il y a le respect des ancêtres. Jusqu’à il y a quelques années, chacun faisait sa manifestation dans son coin. C’est une date importante aussi par ses aspects culturels."

Alors que toutes les associations participantes appelaient les Réunionnais à venir nombreux participer à cet hommage, Jessica Play, directrice scientifique et culturelle du Lazaret, présentait le programme de la manifestation. La journée commémorative du 11 novembre est ainsi précédée d’un cycle de conférences sur l’engagisme, données au centre culturel départemental Le Sud, à Saint-Pierre, dès vendredi 8 novembre 2024 pour les scolaires et le samedi 9 novembre 2024 pour le grand public.

La journée commémorative sera notamment marquée par une procession des différentes communautés vers la mer. Un repas partage, des temps culturels et des balades en ti train lontan sont également prévus.