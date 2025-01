Le Département : lancement du concours photo "monuments de beauté de l’océan Indien"

Ce mardi 7 janvier 2025, le Département lance la saison deux du concours de photographie régional "monuments de beauté de l’océan Indien" aux collégiens de La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, des Comores, des Seychelles et du Mozambique. L'objectif de cette compétition est de se repérer dans l’espace et prendre un instantané d’un monument de son choix de manière originale. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

"Regarder le monde, c'est toucher à sa diversité". C’est l’invitation renouvelée aux collégiens dans le cadre du concours de photographie régional, "monuments de beauté de l’océan Indien – saison deux".

Se repérer dans l’espace, dans les pas de traqueurs de chefs-d’œuvre du patrimoine architectural et prendre un instantané d’un monument de son choix de manière originale, tel est le défi qui leur a été lancé pour cette seconde édition.

- Le concours photo "monuments de beauté de l’océan Indien"-

Autour d’un travail de mémoire et d’histoire et d’éducation à l’image, il est proposé aux élèves de 11 à 15 ans, de La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, des Comores, des Seychelles et du Mozambique, de réaliser collectivement une production photographique d’un monument remarquable de leur territoire et de l’accompagner d’une note de présentation au format et au contenu libres.

Les élèves (groupe de deux à dix participants), et leur professeur référent ont entre le jeudi 2 janvier 2025 et le mercredi 30 avril 2025 pour s’inscrire et faire parvenir leur contribution par mail, à concoursihoi@gmail.com.

- Une belle participation pour la première édition -

Initiative culturelle inédite issue d’un partenariat entre la commission de l’océan Indien, l’Académie de La Réunion et le Département de La Réunion rejoints par l’ESA (École supérieure d'art) Réunion, le concours photo "monuments de beauté de l’océan Indien" a été lancé pour la première fois en 2022 avec pour objectif de favoriser l’appropriation des contenus dématérialisés du patrimoine iconographique de l’océan Indien par des publics scolaires.

Sur les 45 productions photographiques réalisées alors par 156 collégiens de Madagascar, Maurice, Mayotte et de La Réunion, cinq projets avaient été récompensés pour leur qualité, leur créativité et pour l’engagement des élèves.

Les groupes lauréats ont reçu leur prix à l’occasion de deux cérémonies de remise, l’une à La Réunion lors des journées européennes du patrimoine, l’autre à la Commission de l’océan Indien à Maurice.

- Collaborer pour transmettre les patrimoines partagés de l’Indianocéanie -

Favoriser l’appropriation du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les populations est possible grâce aux institutions patrimoniales partenaires de l’IHOI (Iconothèque historique de l'océan Indien).

Légitimes gardiennes d’un patrimoine de plusieurs dizaines de milliers d’images, elles construisent ensemble un partenariat durable donnant à l’océan Indien toute sa part dans le mouvement mondial d’enrichissement de la connaissance.