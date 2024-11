Le Département : le gîte du volcan, un écrin touristique et écologique au Piton de la Fournaise

Ce jeudi 7 novembre 2024, le Département a inauguré le gîte du volcan au Piton de la Fournaise, un "écrin touristique et écologique". Co-financé à hauteur de 9,4 millions d'euros, le gîte ouvrira officiellement ses portes le vendredi 15 novembre 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Le Département)

Le compte à rebours a commencé pour Yves Picard et son équipe. Ils auront à accueillir les premiers clients du nouveau gîte du Volcan qui ouvrira ses portes officiellement le 15 novembre prochain et qui sera inauguré à la fin du mois. « C’est complet pour les premiers jours. Nous sommes prêts ! » sourit Yves Picard, gérant de l’ancien gîte et président de l’AGGM (Association des Gestionnaires des Gites de Montagne), en charge de la Délégation de service public de cet équipement départemental sorti de terre au cœur du massif du Piton de la Fournaise.



Lors d’une dernière visite de chantier, en présence de la presse le jeudi 7 novembre, le Président du Département Cyrille Melchior a souligné le caractère exceptionnel de ce chantier : « Le bâtiment a été réalisé en suivant une démarche de Haute Qualité Environnementale et s’inscrit dans un principe d’éco-gestion, avec notamment une autonomie en eau chaude et en électricité, ainsi qu’une intégration parfaite dans le paysage ».



Précisions de Julien Gemehl, architecte de DPLG – Altitude 80 Architecture : « Les bâtiments prennent la forme de 3 cordées à l’image des formations laviques à surface ridée et se fond dans le paysage, sans rompre la perception globale du massif. Nous avons veillé à la forme générale qui épouse le terrain, a t-il ajouté. Les visiteurs et les touristes peuvent ainsi pleinement profiter de belles vues proches et lointaines. Il en est de même pour les lieux de nuitées, la salle de restaurant et la terrasse d’observation qui offrent une grande variété d’orientations et de dispositions des ouvertures ». Co-financé par l’Europe (Feder), l’Etat, la Région et le Département, le coût de l’opération est de 9,4M€.



Entouré des vice-Présidents du Département Augustine Romano, Eric Férrère, Sophie Arzal et du Conseiller départemental Bruno Robert qui ont pris part à la visite du nouveau gîte équipé de 101 couchages et d’un restaurant de 120 couverts, Cyrille Melchior, a rappelé que « Ce projet de construction de l’éco-gîte s’inscrit dans une démarche plus globale de valorisation du massif du Piton de La Fournaise. La prochaine étape sera la reconstruction du refuge de Piton des Neiges dont le démarrage des travaux est programmé en 2026 ».