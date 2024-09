Le Département : les élus sensibilisés aux comportements éco-responsables

Ce mardi 3 septembre 2024, quatre élus du Département ont suivis un atelier de la Fresque du climat. Il s'agit d'une formation qui consiste à sensibiliser les élus aux causes et conséquences du dérèglement climatique. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Département )

Au côté de Camille Clain, vice-Présidente du Conseil départemental déléguée à l’Environnement et au Développement durable, les vice-Présidents Béatrice Sigismeau et Eric Ferrere, et les Conseillères départementales Fabiola Lagourde et Isabelle Erudel ont suivis une formation qui permet d’apporter des connaissances et des compétences afin de modifier en profondeur ses comportements et habitudes.

Alors que des centaines d’agents de la Collectivité ont été formés depuis 2021, les élus ont pu à leur tour participer à ce jeu créatif et collaboratif qui permet d'en apprendre beaucoup en très peu de temps sur les causes et conséquences du dérèglement climatique, afin d'adopter des comportements éco-responsables.

La matinée, organisée dans les locaux de l’Office de l’eau, à Bois-de-Nèfles Saint-Paul, a également permis d’échanger sur le Plan départemental de Transition Ecologique et Solidaire (PDTES), adopté en 2021. Les élus présents ont ainsi ciblé 5 priorités jusqu'à la fin de la mandature :

- Faire de la commande publique un levier accélérateur de la transition écologique et solidaire.

- Développer une politique de récupération des eaux de pluie.

- Etablir un schéma vélo départemental.

- Etablir une stratégie de gestion des biodéchets dans les collèges.