Le Département organise le projet de la promotion 33 de l'académie des dalons

Ce jeudi 5 septembre 2024, le Département et l'organisation des dalons ont organisé une journée afin de présenter aux jeunes réunionnais et réunionnaises leur nouveau projet qui entoure la sécurité alimentaire et la transition écologique. Nous publions le post ci-dessous.(Photo: Le Département )

La promotion 33 de l’Académie des Dalons a présenté ce jeudi 6 septembre 2024 leur projet autour de la sécurité alimentaire et de la transition écologique. Les écoliers présents ont pu partager une récolte de manioc mais aussi la découverte d’objet du quotidien transformé pour être réutilisé pour terminer la matinée en musique.