Département : ouverture du colloque sur l'addictologie

Le Département a annoncé l'ouverture du colloque de l'addictologie, le jeudi 5 décembre 2024. Cet évènement a permis de réunir "des acteurs engagés pour trouver des solutions durables" selon le post du Département. Avec la campagne "Aret ek sa" ou encore avec les formations, le soutien aux associations ou encore les sensibilisations en milieux scolaires que le Département a mis en place, il se dit posséder un "rôle clé" dans la lutte contre les addictions. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Le Département de La Réunion joue un rôle clé dans cette démarche en travaillant main dans la main avec ses partenaires pour accompagner les familles et lutter contre les addictions, un enjeu crucial pour notre île.

- Pourquoi est-ce important ?

Addictions et violences intra-familiales : L'alcoolisme est un facteur aggravant des violences intra-familiales et met en danger la santé publique, notamment celle des femmes enceintes et des enfants.

Agir en amont : Grâce à nos compétences, le Département agit pour prévenir et sensibiliser, dès le collège.

- Actions du Département :

- Campagne "Aret ek sa" : lancement il y a trois mois pour sensibiliser les jeunes, une cible prioritaire.

- Formations : travailleur.se.s sociaux·ales mieux préparé·e·s à accompagner les publics concernés.

- Soutien aux associations : subventions et accompagnement des structures engagées dans cette lutte.

- Sensibilisation en milieu scolaire : interventions dans les collèges pour éduquer et prévenir dès le plus jeune âge.

- Pourquoi la prévention est essentielle ?

Les jeunes sont souvent les premières victimes. En agissant en amont, nous pouvons éviter des situations difficiles, tant pour eux que pour leur entourage.

Le Département reste mobilisé pour accompagner, prévenir, et sensibiliser. Ensemble, nous pouvons agir pour une société plus résiliente face aux fléaux des addictions.