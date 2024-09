Le Département, partenaire des Missions locales

Dans la continuité d’une convention de financement signée début juillet, Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, a accueilli, le mardi 10 septembre 2024, dans les locaux de la Cellule Insertion par l’innovation (CIPI), à Savanna, les représentants des Missions locales de La Réunion. Et notamment le Président de l’Association régionale des missions locales (ARML), Jacques Lowinsky. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Département)

Alors que les Missions locales prennent en charge les jeunes jusqu’à 25 ans, la CIPI les accompagne jusqu’à 29 ans. L’objectif de cette rencontre était ainsi d’expliquer très précisément les actions mises en place par le Département depuis 2019 et la création de la CIPI, au sein de la Direction de la Jeunesse et des Sports, et d’envisager des collaborations au bénéfice des jeunes qui peuvent connaitre des difficultés d’insertion.

"Les missions locales des territoires sont des partenaires essentiels du Département dans la mise en œuvre de nos missions d’accompagnement. Pour que l’accompagnement global soit le plus efficace, nous nous devons de bien travailler ensemble avec tous les acteurs des territoires. Cette rencontre est l’occasion de réaffirmer cette volonté", explique le Président du Département.

Cyrille Melchior et l’équipe de la CIPI ont ainsi présenté l’accompagnement proposé aux jeunes qui ne sont ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation, le contrat d’engagement qui leur est proposé et les ateliers par lesquels ils sont remobilisés.

Depuis sa création, la CIPI accompagne chaque année 70 jeunes et affiche un taux de sortie positive de 70%. Compte tenu de ces résultats encourageants, elle doit faire fait l'objet d'une extension vers l'Est, où elle disposera bientôt d'une implantation.