Le Département participe au comité de pilotage de l’urgence sociale

Face aux nombreuses familles en détresse après le passage du cyclone Garance sur La Réunion, le Comité de pilotage de l’urgence sociale (CPUS) s’est réuni pour la première fois ce jeudi 13 mars au Palais de la Source. Cyrille Melchior, président du Département a participé à cette réunion. Ci-dessous, le communiqué du Conseil départemental : (Photo : rb/www.imazpress.com)

Faisant suite à la proposition du Préfet de La Réunion Patrice Latron, concernant la mise en place d’une "démarche de coordination renforcée des demandes et des réponses à apporter aux familles en détresse, suite au passage du cyclone Garance", cette assemblée a vu la participation du Conseil départemental représenté par son Président Cyrille Melchior ; de la Préfecture représentée par Frédéric Sautron, Sous-préfet chargé de la cohésion sociale ; de l’UDCCAS 974 (Union départemental des CCAS) représentée par son Président Bruno Domen ainsi que de la Croix-Rouge, la Banque alimentaire des Mascareignes et quelques organismes en charge de l’amélioration de l’habitat.

Les échanges ont porté sur les différentes procédures à mettre en place pour répondre le plus rapidement possible aux besoins de la population sinistrée. Figurait également à l'ordre du jour, la mise en œuvre des dispositifs d’urgence qui seront mobilisés afin de faciliter les démarches et de garantir la remontée des situations et le partage des informations. Plusieurs actions ont d'ores et déjà débuté : quelques familles sont actuellement accompagnées, notamment dans l’Est.

Dès que leurs conditions de réalisation sont réunies, toutes les actions concrètes programmées par le Comité seront rendues publiques dans les meilleurs délais. La coordination de l'urgence sociale est en ordre de marche.