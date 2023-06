Le Département prolonge sa stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté

Ce mercredi 28 juin 2023 se tenait la séance plénière du conseil départemental. Parmi les dossiers à l’ordre du jour, le bilan de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et sa prolongation. Dans ce cadre, trois nouvelles caravanes d’accès au droit et à l’information ont été présentées (photo : rb/www.imazpress.com)

La séance plénière de ce mercredi a en partie permis au Département d'exposer un bilan de la mise en œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.

⁃ Poursuivre la lutte contre la pauvreté -

"Nous avons décidé dans le cadre d’une expérimentation nationale de lancer ce dossier de lutte contre la précarité parce que tout le monde le sait les chiffres à La Réunion sont plus qu’alarmant et traduisent une situation hors normes. Nous avons réussi à embarquer avec nous sur ce bateau l’ensemble des acteurs et des habitants" a précisé le président.

L’assemblée s’est ensuite prononcée sur la prolongation de la durée de validité de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi au 31 décembre 2023.

"Nous voulons aller le plus loin possible sur le territoire en zone rurale comme urbaine et il faut le dire les chiffres diminuent mais nous sommes encore à un niveau tellement élevé de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté que nous ne pouvons pas nous satisfaire des chiffres c’est pour cela que nous continuons l’action" a continué Cyrille Melchior qui a évoqué de nouvelles mesures pour un meilleur accès à l’emploi.

"Quand on lutte contre la précarité cela passe aussi par un meilleur accès à l’emploi. Il faut accompagner les personnes vers les métiers qui embauchent. Il faut créer des passerelles entre public et employeurs" a-t’il ajouté.

Pour rappel, La Réunion est l’un des dix premiers départements de France à s’être engagé en 2018 dans cette stratégie nationale.

L’objectif de cette association État Departement est de fixer des priorités et respecter des engagements réciproques autour de la lutte contre la pauvreté.

Parmi les engagements principaux, l’interdiction à termes des sorties sèches de l’ASE, le renforcement des compétences des travailleurs sociaux, l’amélioration du service public de l’insertion, le déploiement d’une politique de prévention et le renforcement des actions d’accompagnement à la fonction parentale.

Le bilan complet sera présenté en fin d’année. En 2024, le pacte local des solidarités succédera à cette stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le Département travaille déjà aux côtés de l'État sur l'élaboration de ce pacte.

⁃ Aller à la rencontre des réunionnais -

À l'occasion de cette assemblée plénière dédiée à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, Cyrille Melchior a présenté l’élargissement du dispositif de la caravane d'accès au droit et à l'information accompagné du préfet. En expérimentation depuis plus d’un an, elle va être rejoint par trois nouveaux véhicules qui sillonneront l’île.

"Quand on parle de pauvreté et de précarité nous devons faire appel à ce que nous avons de meilleur en nous pour aider les plus fragiles. Nous devons aller à leur rencontre. Nous devons accompagner les enfants, les parents et les plus âgés. Ces caravanes sont un moyen d’aller vers nos concitoyens dans le domaine de l’action sociale parce que beaucoup ne connaissent pas leurs droits" a exprimé le président du conseil départemental.

Une des nouvelles caravanes couvrira du Nord à l’ouest tandis qu’une deuxième ira du sud à l’est. La troisième caravane proposera des services d’information dans le domaine de la santé sur toute l’île.

"Ce que je voudrais c’est que les réunionnaises et réunionnais n’hésitent pas à venir à la rencontre des caravanes. Ils y trouveront des réponses à leurs questions, de l’aide et de l’accompagnement" a ajouté Cyrille Melchior.

- Lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme -

Autre sujet abordé ce mercredi, la présentation d'une motion relative à la taxation des alcools et du tabac qui vise à demander son augmentation "de manière modérée mais significative".

"La lutte contre les addictions est un enjeu public" a indiqué Jean-Marie Virapouillé, vice-président du conseil lors de sa présentation à l'assemblée.

Selon les chiffres donnés par le Département, 600 personnes perdent la vie à La Réunion à cause de la cigarette et 16% des Réunionnais âgés de plus de 15 ans fument quotidiennement.

"Pour la plupart des patients hospitalisés ou ayant une affection longue durée, le maintien du tabagisme est facteur de surrisques opératoires, d'effets indésirables renforcés des traitements et plus globalement de dégradation du pronostic ou de la qualité de vie" a révélé Jean-Marie Virapouillé.

De plus, La Réunion figure parmi les régions françaises où l'alcool tue le plus derrière Le Nord et La Bretagne avec près d'un décès sur six chaque année toujours selon le Département.

Aussi, la consommation d'alcool est "l'une des causes les plus importante des violences intra familiales à La Réunion".

Les fonds récoltés grâce à cette augmentation des taxes serviraient à engendrer des actions en faveur des victimes de violences intra-familiale, développer la filière des services à la personne et financer l'accueil des personnes âgées et dépendantes.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com