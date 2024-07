Le Département : signature de conventions avec les organismes de lutte contre les Violences intrafamiliales

Pour mener de front les missions de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales (VIF), le département collabore étroitement au quotidien avec le dynamique tissu associatif du territoire en signant ce vendredi 19 juillet 2024 des conventions de soutien aux organismes. Le soutien de la collectivité se traduit aussi notamment par la dotation de subventions pour permettre à ces organismes répartis dans les quatre coins de l’île, d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions possibles. Nous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : Le Département)

Ces séquences de signatures étaient aussi l’occasion pour les dirigeants d’association de partager avec Cyrille Melchior et les Conseillers départementaux, leurs avis, leurs besoins, leurs attentes ainsi que leurs propositions de solutions innovantes, pour améliorer l’accompagnement des victimes des violences, notamment envers les femmes.



"Ces bénévoles et ces acteurs de terrain réalisent un travail remarquable, de concert avec nos services du Département et nos partenaires, pour ne citer que l’État et la CAF, a déclaré Cyrille Melchior reconnaissant. Il est essentiel de prendre le temps de s’écouter, de renforcer le dialogue et les échanges pour comprendre les difficultés réelles sur le terrain afin d’apporter les solutions adéquates et améliorer les services aussi bien en matière de détection que d’accompagnement et d’hébergement d’urgence".



Pour combattre les VIF, le Département a multiplié les initiatives comme la Caravane "à vif allure" ou encore le déploiement des ISCG (Intervenants Sociaux en Commissariat et Gendarmerie). Le Département participe aussi à l'expérimentation du pack nouveau départ destiné à lever les freins à la séparation, à assurer une meilleure détection des victimes, à faciliter et à coordonner leurs parcours.

"Avec les associations et les partenaires, nous formons une véritable chaîne de solidarité où chaque maillon est essentiel pour combattre le fléau des VIF" rappelle Cyrille Melchior.