Le Département : un plan d'action médico-sociale en marche

Ce lundi 2 septembre 2024, une réunion à été organisée dans l’Hémicycle du Conseil départemental afin élaborer des schémas départementaux d’organisation médico-sociales. Tout cela dans le but d'améliorer les prises en charges des personnes âgées et pour les personnes handicapées. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo: Le Département)

Le Département a en effet engagé l'élaboration de ce plan d'action en 2023, et ce comité de pilotage avait pour but de valider le plan d’actions du futur SDOSMS (Schémas départementaux d’organisation médico-sociales) 2024-2029. Ce plan d'action se décline en trois parties : un volet commun aux publics âgés et handicapés, un volet spécifique sur le secteur des personnes âgées, et un volet spécifique sur le secteur des personnes handicapées.

Chacune des parties soutient quatre objectifs :

- Permettre une vie à domicile de qualité

- Innover et diversifier l’offre d’accueil et d’hébergement

- Soutenir les aidants

- Favoriser l’inclusion et l’accessibilité universelle

"L’accompagnement de la personne âgée en perte d’autonomie et des personnes handicapées revêt un enjeu de santé publique", expliquait Thérèse Ferde, vice-Présidente du Conseil départemental, en ouverture du comité de pilotage auquel assistait également la Conseillère départementale Sabrina Tionohoué. L’amélioration de la qualité de la prise en charge, l’anticipation de la perte d’autonomie et un meilleur soutien en faveur des aidants sont les défis à relever dans les prochaines années. L’adoption du futur schéma départemental médico-sociale, est une des réponses à ces enjeux de sociétés. »

Le futur SDOSMS PA-PH s’inscrit dans la continuité de la politique volontariste menée par le Conseil Départemental. Il englobera la stratégie départementale d’évolution de l’offre d’accueil et d’hébergement en faveur des publics vulnérables adoptée en 2022 et le plan ambitieux de rattrapage de l’offre médicosociale pour les personnes handicapées signé en 2023 entre le Conseil départemental, l’ARS et l’Etat.

Après cette phase de concertation avec les institutions et les acteurs du médico-sociales, le Département ouvrira une phase de consultation réglementaire du SDOSMS PA-PH, avant son adoption en Commission Permanente fin 2024.