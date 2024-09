Le Département : une action en faveur de la lutte contre la pauvreté

Le service prévention polyvalence insertion du Tampon centre, de l'Entre-Deux, trois Mares, la Plaine des Cafres et la Sodegis ont coconstruit une action intitulé "Bien dans ma kaz, bien dans mon immeuble" en faveur des locataires de plusieurs résidences. Cela concerne 206 logements au sein desquels ont été répertoriées des familles confrontées à une grande précarité sociale. L’objectif est de lutter contre la pauvreté et d’adapter les interventions aux besoins spécifiques des familles. Nous publions le post ci-dessous. ( Photo : Département )

Cette démarche "d’aller vers" s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et permet d’adapter des modes d’intervention "hors les murs". Les travailleurs sociaux sont amenés à sortir de leur structure pour aller à la rencontre des populations, dans leurs milieux de vie. Les résidences concernées par les 206 logements sont les résidences Jean Payet, Lie Etheve, Benoite Boulard et Roland Raelison.

Cette approche vise également à lutter contre le phénomène de non-recours aux droits et aux dispositifs existants.

Plusieurs partenaires (EDF/SUDEAU/ASLL) animeront des ateliers sur les thématiques suivantes:

-Accompagnement budgétaire

- Les économies d’énergie

- La citoyenneté

- Accès aux droits

- Le programme des ateliers:

La résidence Jean Payet :

- Le 19 septembre 2024 de 9h à 11h (Présentation de l'action)

- Le 17 octobre 2024 de 9h à 11h (Gestion du budget)

- Le 21 novembre 2024 de 9h à 11h (Les économies d'énergie )

- Le 12 décembre 2024 de 9h à 11h (Finalisation de l'action)

Les résidences Lie Etheve, Benoîte Boulard, Roland Raelison :

- Le 26 septembre 2024 de 9h à 11h ( Présentation de l'action )

- Le 24 octobre 2024 de 9h à 11h ( La gestion du budget )

- Le 28 novembre 2024 de 9h à 11h ( Les économies d'énergie )

- Le 10 décembre 2024 de 9h à 11h ( Finalisation de l'action )